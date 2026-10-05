В Хабаровском крае проводится проверка после пропажи двух рыбаков на лодке

В Хабаровском крае пропала лодка с двумя рыбаками, проводится проверка В Хабаровском крае проводится проверка после пропажи двух рыбаков на лодке

Москва5 окт Вести.Двое мужчин без прав на управление маломерным судном отправились на рыбалку 2 октября из бухты Сизиман Ванинского района в акваторию Татарского пролива и до сих пор не вернулись. Ведутся поисково-спасательные работы, а следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) говорится в сообщении

Также транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки