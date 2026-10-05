Москва5 октВести.Двое мужчин без прав на управление маломерным судном отправились на рыбалку 2 октября из бухты Сизиман Ванинского района в акваторию Татарского пролива и до сих пор не вернулись. Ведутся поисково-спасательные работы, а следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)говорится в сообщении
Также транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки