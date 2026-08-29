Два рыбака пропали на реке в Красноярском крае, один из них несовершеннолетний

В Красноярском крае ищут двух парней, пропавших во время рыбалки на реке Пелятка Два рыбака пропали на реке в Красноярском крае, один из них несовершеннолетний

Москва29 авг Вести.В Красноярском крае ищут двух молодых людей, которые ушли на лодке на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

На севере Красноярского края полицейские разыскивают пропавших на лодке северян, один из которых несовершеннолетний… До настоящего времени их местонахождение неизвестно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К правоохранителям обратилась сестра одного из юношей, рассказав, что ее брат 2009 года рождения и его друг 2006 года рождения отправились из поселка Носок к рыболовной точке на реке Пелятка.

Сначала близкие пытались найти их своими силами, но безуспешно. Позже на пустую лодку наткнулись в 14 километрах от населенного пункта.