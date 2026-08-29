Москва29 авгВести.В Красноярском крае ищут двух молодых людей, которые ушли на лодке на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
На севере Красноярского края полицейские разыскивают пропавших на лодке северян, один из которых несовершеннолетний… До настоящего времени их местонахождение неизвестноговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
К правоохранителям обратилась сестра одного из юношей, рассказав, что ее брат 2009 года рождения и его друг 2006 года рождения отправились из поселка Носок к рыболовной точке на реке Пелятка.
Сначала близкие пытались найти их своими силами, но безуспешно. Позже на пустую лодку наткнулись в 14 километрах от населенного пункта.