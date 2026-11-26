Во время рыбалки в Ростовской области перевернулась лодка, пропали два человека

Из-за непогоды в Ростовской области перевернулась лодка, пропали два рыбака Во время рыбалки в Ростовской области перевернулась лодка, пропали два человека

Москва26 ноя Вести.Трагический инцидент произошел во время рыбалки в Ростовской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным ведомства, три друга отправились на моторной лодке в приток Дона - гирло Большая Кутерьма.

Товарищи не учли прогноз погоды и вышли на воду в районе поселка Топольки. Из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась. Спастись удалось лишь одному из рыбаков говорится в публикации ГУ МЧС России по Ростовской области в MAX

Уточняется, что 29-летний мужчина самостоятельно смог добраться до берега, ведутся поиски его пропавших друзей.