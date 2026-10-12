Двух рыбаков, пропавших в Татарском проливе 2 октября, ищут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ищут двух рыбаков, пропавших в Татарском проливе 2 октября Двух рыбаков, пропавших в Татарском проливе 2 октября, ищут в Хабаровском крае

Москва12 окт Вести.В Хабаровском крае спасатели возобновили поиски двух мужчин, которые отправились на лодке на рыбалку в акватории Татарского пролива. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

За прошедшие сутки МЧС России на самолете Бе-200ЧС с воздуха осмотрено 145 километров береговой черты и 2900 квадратных километров акватории Татарского пролива. Мужчины не обнаружены уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Всего за время поисковой операции было обследовано 715 км прибрежной полосы и 7220 кв. км морской акватории.

Ранее сообщалось, что следователи СК России начали проверку обстоятельств случившегося.