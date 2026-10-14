СК завел дело о пропаже двух рыбаков на маломерном судне в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено дело по факту происшествия с маломерным судном СК завел дело о пропаже двух рыбаков на маломерном судне в Хабаровском крае

Москва14 окт Вести.В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщается в MAX-канале Восточного МСУТ СК России.

По данным следствия, 2 октября 2026 года двое мужчин без прав управления маломерным судном поехали рыбачить в акваторию Татарского пролива Японского моря. Их поиски продолжаются до сих пор.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего говорится в сообщении

Ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Ранее в МЧС сообщали, что за сутки на самолете Бе-200ЧС с воздуха осмотрено 145 км береговой черты и 2900 квадратных километров акватории Татарского пролива в поисках рыбаков.