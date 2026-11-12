Москва12 нояВести.Природоохранная прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях сведений об обнаружении мертвой рыбы в реке Амур в Комсомольске-на-Амуре.
Результаты проверки контролирует прокурор Амурской бассейновой природоохранной прокуроры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Природоохранный прокурор даст оценку действиям хозяйствующих субъектов и решениям органов государственного контролясказано в сообщении
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.