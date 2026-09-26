Москва26 сен Вести.В Крутинском районе Омской области утонул рыбак, местный 43-летний житель. Об этом сообщает омский СК.

Трагедия произошла на озере Оглухино. Тело утонувшего было обнаружено 24 сентября.

По предварительным данным, возле берега в озере обнаружено тело мужчины, который в утреннее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушел проверять сети