Москва26 сенВести.В Крутинском районе Омской области утонул рыбак, местный 43-летний житель. Об этом сообщает омский СК.
Трагедия произошла на озере Оглухино. Тело утонувшего было обнаружено 24 сентября.
По предварительным данным, возле берега в озере обнаружено тело мужчины, который в утреннее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушел проверять сетинаписано в MAX
Ведомство уточнило, что смерть рыбака наступила в результате утопления.
Ведется проверка для установления всех обстоятельств несчастного случая.