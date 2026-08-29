В Татарстане рыбак упал с берега в воду и захлебнулся

В Татарстане рыбак погиб, упав в реку В Татарстане рыбак упал с берега в воду и захлебнулся

Москва29 авг Вести.В Татарстане выясняют обстоятельства гибели мужчины, утонувшего во время рыбалки с берега на реке Белая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Несчастный случай произошел вблизи села Татарские Ямалы.

Во время рыбалки с берега на реке Белая вблизи села Татарские Ямалы упал в воду и утонул мужчина. Сотрудники полиции на расстоянии 3 метров от берега с глубины 2 метров извлекли из воды тело 40-летнего мужчины в верхней одежде и обуви говорится в сообщении

По предварительной информации, мужчина по неосторожности упал с берега в холодную воду и не смог выбраться, а рядом не оказалось никого, кто мог бы ему помочь.