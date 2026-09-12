Водолазы обнаружили тело утонувшего рыбака в пруду Красноярского края В пруду Красноярского края водолазы обнаружили тело ранее утонувшего рыбака

Москва12 сен Вести.Тело утонувшего три дня назад в пруду Красноярского края рыбака обнаружили водолазы и передали полиции, сообщается в MAX-канале краевого ГКУ "Спасатель".

Группировка спасателей 11 сентября продолжила поиски 48-летнего мужчины в Мигнинском пруду Ермаковского округа. Тело мужчины найдено, передано сотрудникам полиции отмечается в сообщении

Во время поисков спасатели выполнили четыре водолазных спуска, тщательно обследовав 600 квадратных метров дна. Также 1800 квадратных метров акватории они обследовали с помощью эхолота.

Ранее сообщалось, что мужчина на лодке "Казанка" 8 сентября рыбачил на Мигнинском пруду Ермаковского округа. Лодка перевернулась, и он вместе с судном ушел на дно.