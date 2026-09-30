Москва30 сенВести.В Приморском крае на морских фермах отмечается массовая гибель гребешка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Бионт-К" Станислав Лузгин.
Соседние хозяйства еще две недели назад жаловались, что у них донный гребешок весь вскрывался. Мы в пятницу у себя провели обследование на нескольких участках, и увидели, что гребешок на дне лежит в каком-то непонятном состоянии. Конечно, весь урожай погиботметил он
Накануне Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку данных о гибели гребешка в заливе Петра Великого. Образцы погибших моллюсков отправлены на исследование.