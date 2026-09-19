Москва19 сенВести.Мертвого кита вынесло в Приморье к пляжу в популярном для летнего отдыха районе Ливадия Находкинского городского округа, передает ТАСС.
Тушу морского млекопитающего обнаружили местные жители.
В Росприроднадзоре подтвердили, что единая диспетчерская города Находки сообщила об этом сегодня, 19 сентября, около девяти часов утра (по местному времени).
Тушу мертвого кита вынесло к пляжу в Приморьеговорится в публикации
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлена туша кита на песчаном пляже Приморья. Длина животного составляла несколько метров.
При этом один их местных жителей рассказал агентству, что вскоре останки животного исчезли с этой территории.