В Волгограде на берегу Волги зафиксирована массовая гибель мальков осетровых рыб

На берегу Волги зафиксирована массовая гибель мальков осетровых рыб В Волгограде на берегу Волги зафиксирована массовая гибель мальков осетровых рыб

Москва10 сен Вести.Жители Волгограда рассказывают о массовой гибели мальков осетровых рыб на берегу Волги недалеко от горчичного завода. Как сообщает издание V1.ru, видео массовой гибели рыбы в Красноармейском районе появилось в соцсетях.

Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев прокомментировал происшествие, объяснив, чем могла быть вызвана гибель мальков.

Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводства уточнил ученый

Вероятно, при транспортировке и выпуске часть рыбы погибла. Это рядовое явление, отметил эксперт.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе в Волгу выпустили более двух млн мальков русского осетра.