Москва10 сенВести.Жители Волгограда рассказывают о массовой гибели мальков осетровых рыб на берегу Волги недалеко от горчичного завода. Как сообщает издание V1.ru, видео массовой гибели рыбы в Красноармейском районе появилось в соцсетях.
Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев прокомментировал происшествие, объяснив, чем могла быть вызвана гибель мальков.
Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводствауточнил ученый
Вероятно, при транспортировке и выпуске часть рыбы погибла. Это рядовое явление, отметил эксперт.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе в Волгу выпустили более двух млн мальков русского осетра.