В Нижегородской области двое мужчин утонули во время рыбалки в реке Ока

В Нижегородской области нашли тела двоих рыбаков, утонувших в реке Ока В Нижегородской области двое мужчин утонули во время рыбалки в реке Ока

Москва3 ноя Вести.В Нижегородской области на реке Ока перевернулась лодка с рыбаками, в результате два человека утонули. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла 2 ноября, в понедельник, в Навашино. Тела мужчин удалось обнаружить на следующий день.

Двое мужчин 1980 и 1984 годов рождения отдыхали на берегу реки, а затем отправились рыбачить на лодке, в которой они находились без спасательных жилетов. В какой-то момент лодка перевернулась и мужчины ушли под воду. Первоначальные поиски результата не дали и водолазные работы продолжились на следующий день говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.