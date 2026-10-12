В Братске ищут мужчину, который ушел на рыбалку 10 октября и пропал

В районе Братского водохранилища ищут пропавшего рыбака В Братске ищут мужчину, который ушел на рыбалку 10 октября и пропал

Москва12 окт Вести.В Братске ищут 42-летнего Виталия Доманского, который утром 10 октября отправился на рыбалку на лодке в районе турбазы "Жарок", после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщает главк МВД по Иркутской области в MAX.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась сестра мужчины. Полицейские, спасатели и волонтеры обследуют побережье и часть акватории Братского водохранилища.

Поиски осложняются сильным течением воды говорится в публикации

Правоохранители попросили откликнуться волонтеров, имеющих плавсредства и проходимую технику – квадроциклы и внедорожники – для поиска пропавшего.