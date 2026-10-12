Москва12 октВести.В Братске ищут 42-летнего Виталия Доманского, который утром 10 октября отправился на рыбалку на лодке в районе турбазы "Жарок", после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщает главк МВД по Иркутской области в MAX.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась сестра мужчины. Полицейские, спасатели и волонтеры обследуют побережье и часть акватории Братского водохранилища.
Поиски осложняются сильным течением водыговорится в публикации
Правоохранители попросили откликнуться волонтеров, имеющих плавсредства и проходимую технику – квадроциклы и внедорожники – для поиска пропавшего.