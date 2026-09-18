Веками люди терялись в пустынях, оказывались на грани выживания после кораблекрушений и природных катастроф. У всех этих историй был один общий враг — жажда. Но как долго на самом деле можно прожить без воды? Расскажем в этом материале.

Почему вода так важна в организме

Без еды возможно обходиться неделями, а без воды — максимум несколько дней. И не случайно — у нее в организме ряд важных функций:

Транспортировка жизненно важных веществ. Вода — основа крови и лимфы, которые доставляют: кислород к органам и тканям; глюкозу и аминокислоты из пищи; гормоны и ферменты; витамины и микроэлементы.

Терморегуляция. При жаре или физической активности организм охлаждается за счет выделения пота. При нехватке воды потеть не получается, тело перегревается и возрастает риск теплового удара.

Выведение отходов. Вода — основа мочи, с которой выводятся продукты распада белков (мочевина, аммиак), лишняя соль и электролиты. Когда воды мало, почки не могут полноценно фильтровать кровь, что ведет к интоксикации.

Смазка и защита. Вода — компонент: синовиальной жидкости, которая смазывает суставы; спинномозговой жидкости, защищающей мозг от сотрясений; слезы и слизи, увлажняющих глаза, носоглотку, дыхательные пути.

Участие в пищеварении. Вода входит в состав слюны (расщепляет углеводы), желудочного сока (белки), желчи (жиры), панкреатического сока (регуляция кислотности).

Поддержка клеточного баланса. Вода необходима клеткам для обмена веществ, поддержания формы и объема, транспортировки питательных веществ внутрь и вывода отходов наружу.

Жидкость теряется каждый день — с мочой, потом, дыханием и через кожу. Даже если практически не двигаться. Поэтому рекомендованная норма воды в день составляет около 30–35 мл на кг массы тела.

Что происходит с организмом при отсутствии воды

Уже через несколько часов после прекращения поступления жидкости тело начинает сигнализировать о проблеме. И чем дольше человек обходится без воды, тем серьезнее последствия.

Этапы обезвоживания

Обезвоживание — это не одномоментный процесс. Оно развивается постепенно:

Легкая степень (потеря 1–2% от массы тела): снижается выработка слюны, появляется сухость во рту, есть умеренное чувство жажды, могут появиться головные боли, легкая усталость. Средняя степень (3–5%): учащается пульс, густеет кровь, сокращается частота мочеиспускания, темнеет моча, появляется раздражительность, ухудшается концентрация, высыхает кожа и слизистые. Тяжелая степень (6–10% и более): возникает сильное головокружение, слабость, спутанность сознания, мышечные судороги, резкое падает артериальное давление.

Важно: уже при потере 10–12% воды организм находится на грани. Потеря 15–20% жидкости практически всегда смертельна.

Сколько человек может прожить без воды

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У большинства людей критическое обезвоживание наступает через 3–5 дней. Но все несколько сложнее: в благоприятных условиях срок может увеличиться, а в экстремальных — сократиться до суток.

Впрочем, иногда люди удивляют ученых и врачей — им удается прожить без воды значительно дольше средних сроков. Например, австрийца Андреаса Михавеча в 1979 году забыли в СИЗО. Причем задержали его по ошибке — а потом поместили в одиночную камеру временного содержания в подвале. Юноша пытался звать на помощь, но безуспешно. Единственным источником влаги оказался конденсат на стенах, который Михавеч слизывал, чтобы хоть как-то выжить. Ему удалось прожить так 18 дней, после чего его нашел охранник. За время заключения молодой человек потерял 24 килограмма и находился на грани гибели от сильного обезвоживания и истощения.

Есть и другая история. Рыбак из Сальвадора, Хосе Сальвадор Альваренга, рассказал, что в декабре 2012 года вместе с помощником отправился в море на небольшой 7-метровой лодке. Но вскоре поднялся сильный шторм — и судно унесло в открытый океан. Мужчины ели сырую рыбу, черепах, морских птиц, а жажду утоляли кровью пойманных животных, дождевой водой и даже собственной мочой. Напарник Альваренги не выжил, а сам он смог прожить 14 месяцев, в январе 2014 года доплыл до рифа в Микронезии, где его спасли и доставили в больницу.

От чего зависит продолжительность жизни без воды

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Прежде всего, важно учитывать физическое состояние человека. Огромную роль играют общее здоровье, возраст и масса тела. Так, люди с хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом, почечной или сердечной недостаточностью) начинают страдать от обезвоживания быстрее. Также более уязвимыми группами можно считать детей и пожилых — из-за меньшего объема воды в организме и слабой терморегуляции. При этом люди с избыточной массой тела иногда переносят обезвоживание лучше, так как в жировых тканях запасено больше воды.

Еще на выносливость и устойчивость человека к обезвоживанию влияют условия окружающей среды. Так, в жару человек может терять до 1,5 литров воды в час только с потом. Кстати, вода тратится даже в холодную погоду — через дыхание (например, при сильном ветре). Быстрее при этом обезвоживание наступает на высоте более 2500 м — из-за усиленного дыхания.

Не секрет, что быстрее влага теряется во время физических нагрузок — через пот и дыхание. Собственно, в состоянии покоя организм может прожить без воды на 1–2 дня дольше, особенно в прохладе.

А еще влияют на скорость потери воды эмоции: увеличивают потоотделение и расход влаги стресс и тревога.

Еда при этом может как помогать, так и вредить. Дело в том, что многие продукты содержат жидкость — фрукты, овощи, супы, даже хлеб. При этом пища требует воды для переваривания — особенно белковая или соленая (без воды она увеличивает нагрузку на почки и может ускорить обезвоживание). Так что в некоторых случаях полный голод без еды и воды может быть безопаснее, чем питание всухомятку.

Сколько можно прожить без питательных веществ

Разберем в этом разделе, как организм будет функционировать в условиях полного отказа от питания и воды (и есть ли разница между этими ситуациями).

Голодание и обезвоживание

Голоданием называют состояние, при котором организм не получает питательных веществ, но при этом может получать воду. Обезвоживание же — это отсутствие поступления жидкости.

Так, без еды тело постепенно расходует жировые запасы, а затем и мышцы, переходя на "аварийный режим", чтобы выжить. Без воды последствия хуже: нарушается кровообращение, терморегуляция, работа почек и мозга.

Сколько можно продержаться без пищи и воды

В среднем:

Без еды, но с водой: 30–60 дней (в покое).

Без еды и воды: 3–7 дней, крайне редко — до 10 (в тени, при полном покое).

Впрочем, в истории медицины задокументированы случаи добровольного голодания до 40 и даже более дней.

Например, шотландец Ангус Барбьери не ел с июня 1965 года по июль 1966 года. Это был эксперимент, на момент начала которого 27-летний Барбьери весил около 207 кг и обратился в клинику Мэрифилд в Данди (Шотландия) за помощью в снижении веса. Врачи предложили курс голодания продолжительностью около 40 дней, но сам Ангус решил на этом не останавливаться. Он не употреблял твердую пищу, а только принимал витамины и минеральные добавки (в том числе электролиты), дрожжи (источник незаменимых аминокислот) и напитки без калорий — чай, кофе, газированная вода, а иногда немного молока или сахара (в финальной стадии). Лечение Барбьери проходил амбулаторно — только периодически появлялся в больнице для обследований. После завершения эксперимента, в июле 1966 года, Ангус весил всего 82 кг. Интересно, что за последующие пять лет он набрал лишь 7 кг, позже стал отцом двоих детей и прожил до 1990 года.

Важно: ученые заключили, что такие голодовки могут быть безопасными только при экстремально высоком начальном весе. Тогда организм, как и в случае Барбьери, сможет переключиться на режим активного использования собственной жировой ткани для выживания. В противном случае — при отсутствии достаточного энергетического резерва — длительное голодание может быть смертельно опасным.

Общие риски при полном отказе от питания и воды

Когда человек не ест и не пьет вообще, запускается ряд разрушительных процессов: