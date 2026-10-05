Капитан и матрос пропали без вести при опрокидывания судна у острова Чеджув

Два человека пропали без вести при опрокидывании судна в Южной Корее Капитан и матрос пропали без вести при опрокидывания судна у острова Чеджув

Москва5 окт Вести.Рыболовецкое судно перевернулось в Южной Корее, два члена экипажа пропали без вести.

Инцидент произошел у берегов южнокорейского острова Чеджув ночь на 5 октября. Всего на борту судна находились 11 человек. Девятерых из них – одного вьетнамца и восьмерых индонезийцев – спасли находившиеся поблизости суда. Состояние рыбаков оценивается как стабильное сообщает агентство "Ренхап".

В береговой охране уточнили, что без вести пропали капитан судна – уроженец Южной Кореи, и матрос-индонезиец. В их поисках задействованы патрульные суда и вертолеты.

Ранее сообщалось, что у побережья Вануату произошло крушение парома, в результате которого погиб один человек и еще более 30 пропали без вести. Спасти удалось 15 пассажиров парома.