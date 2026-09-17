Капитан и два члена экипажа теплохода пропали на реке Лена в Якутии

На реке Лена в Якутии пропали капитан и два матроса теплохода Капитан и два члена экипажа теплохода пропали на реке Лена в Якутии

Москва17 сен Вести.На реке Лена в Якутии пропали капитан и два матроса теплохода, которые отправились на берег на моторной лодке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России в MAX.

Ранее сообщалось, что информация об их исчезновении поступила в экстренные службы накануне, 16 сентября. Водолазы уже выдвинулись к месту происшествия.

По факту инцидента следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, люди пропали 14 сентября 2026 года в районе поселка Сангар Кобяйского района Республики.

Во время стоянки теплохода на реке Лена капитан судна совместно с двумя членами экипажа теплохода отправились на моторной лодке на берег и до настоящего времени на теплоход не вернулись сказано в публикации

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.