Москва23 сенВести.Вертолет Ми-8МТ вылетел из Якутска в Кобяйский улус, где 16 сентября пропали трое мужчин, сообщила пресс-служба Службы спасения Республики Саха в мессенджере МАХ.
На борту воздушного судна находятся водолазы Службы спасения РС (Я) Юрий Юргин и Станислав Соломахин. Вертолет совершит облет территории по предполагаемому маршруту исчезновения мужчин на реке Ленанаписали в пресс-службе
Капитан и два матроса теплохода пропали на реке Лена, когда отправились на берег на моторной лодке. По факту инцидента следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.