Вертолет Ми-8МТ подключили к поискам троих пропавших на реке Лена в Якутии

Вертолет Ми-8МТ подключили к поискам пропавших мужчин в Якутии Вертолет Ми-8МТ подключили к поискам троих пропавших на реке Лена в Якутии

Москва23 сен Вести.Вертолет Ми-8МТ вылетел из Якутска в Кобяйский улус, где 16 сентября пропали трое мужчин, сообщила пресс-служба Службы спасения Республики Саха в мессенджере МАХ.

На борту воздушного судна находятся водолазы Службы спасения РС (Я) Юрий Юргин и Станислав Соломахин. Вертолет совершит облет территории по предполагаемому маршруту исчезновения мужчин на реке Лена написали в пресс-службе

Капитан и два матроса теплохода пропали на реке Лена, когда отправились на берег на моторной лодке. По факту инцидента следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.