Тело пропавшего рыбака нашли в Куршском заливе спустя двое суток Под Калининградом нашли тело пропавшего рыбака из перевернувшейся лодки

Москва26 сен Вести.В Калининградской области завершили поиски пропавшего больше двух суток назад рыбака из перевернувшейся лодки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, 24 сентября двое мужчин отправились на рыбалку в Куршский залив на моторной лодке, где она опрокинулась. Одного из рыбаков нашли живым на берегу, его знакомый пропал без вести. Поиски продолжались более двух суток.

26 сентября спасатели МЧС России продолжили поиски. Были обследованы 4 квадратных километра акватории Куршского залива и 300 метров камышовой зоны. В 13.30 обнаружено тело мужчины сказано в сообщении

Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.