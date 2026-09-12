Тело утонувшего мужчины обнаружено на Куршской косе На Куршской косе найдено тело утонувшего мужчины

Москва12 сен Вести.Тело утонувшего накануне мужчины обнаружено 12 сентября на Куршской косе.

Как передает МЧС по Калининградской области в MAX, информация о том, что гражданин 1962 года рождения утонул в Балтийском море в Зеленоградске на необорудованном восточном пляже, поступила 11 сентября в 15.46.

Направленные к месту происшествия спасатели МЧС России провели поисковые работы, но найти погибшего не удалось.

12 сентября в 13.47 очевидцы обнаружили тело мужчины на побережье Куршской косы в районе контрольно-пропускного пункта говорится в сообщении

По предварительным данным, погибший мог попасть во время купания в отбойное течение, в результате его унесло от берега.