Москва12 сенВести.Тело утонувшего накануне мужчины обнаружено 12 сентября на Куршской косе.
Как передает МЧС по Калининградской области в MAX, информация о том, что гражданин 1962 года рождения утонул в Балтийском море в Зеленоградске на необорудованном восточном пляже, поступила 11 сентября в 15.46.
Направленные к месту происшествия спасатели МЧС России провели поисковые работы, но найти погибшего не удалось.
12 сентября в 13.47 очевидцы обнаружили тело мужчины на побережье Куршской косы в районе контрольно-пропускного пунктаговорится в сообщении
По предварительным данным, погибший мог попасть во время купания в отбойное течение, в результате его унесло от берега.