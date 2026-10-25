В Германии круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом

Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом на севере Германии В Германии круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом

Москва25 окт Вести.Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом, сообщает газета Nordsee-Zeitung. ЧП произошло при отшвартовке в порту Бремерхафена на севере Германии.

Круизный лайнер Mein Schiff 3 вечером столкнулся с контейнеровозом при отходе от причала в Бремерхафене говорится в публикации

По данным газеты, в корпусе контейнеровоза образовалась десятиметровая трещина. О состоянии лайнера не сообщается, но известно, что пострадавших нет

Столкновение могло произойти из-за сильных порывов штормового ветра, мешавших маневрам судов.

Ранее сообщалось, что пассажиры застряли на дрейфующем в Мексиканском заливе круизном лайнере.