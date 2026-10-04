Три судна столкнулись у берегов норвежского Олесунна NRK: три крупных коммерческих судна столкнулись у берегов норвежского Олесунна

Москва4 окт Вести.В акватории фьорда близ норвежского города Олесунн столкнулись три крупных коммерческих судна - два грузовых и один нефтяной танкер. Несмотря на серьезность инцидента, никто из членов экипажа не пострадал, сообщает телерадиовещатель NRK.

В ночь на 4 октября 2026 была начата масштабная спасательная операция после того, как три судна столкнулись во фьорде Вальдерхугфьорден у Олесунна говорится в сообщении

Как сообщает NRK, суда прибыли с Фарерских островов, из Нидерландов, а третье принадлежало местному норвежскому флоту. Самое крупное из них имеет длину 147 метров.

Сигнал тревоги поступил спасателям в 01:37 по местному времени. В момент столкновения все три судна находились в движении: два следовали на север, а одно - на юг. К месту аварии оперативно направили фрегат ВМС Норвегии (Военно-морские силы), спасательный вертолет и морские экстренные службы.

По данным источника, корпуса всех трех участников получили повреждения, а на одном из грузовых судов образовалась пробоина, из-за чего внутрь стала поступать вода. Тем не менее эвакуация команд не потребовалась. Два судна смогли самостоятельно дойти и пришвартоваться к причалу в порту, а третье встало на якорь во фьорде. Разлива нефтепродуктов или иного ущерба окружающей среде не зафиксировано.

Полиция сообщила, что суда добрались до причала, им будет разрешено двигаться дальше после проведения инспекций. Правоохранители выясняют причину столкновения.

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