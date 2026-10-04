NRK: грузовые суда двух стран столкнулись с нефтяным танкером у берегов Норвегии

Грузовые суда двух стран столкнулись с нефтяным танкером у побережья Норвегии NRK: грузовые суда двух стран столкнулись с нефтяным танкером у берегов Норвегии

Москва4 окт Вести.Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись рядом с портовым городом Олесунн на западе Норвегии, сообщает норвежский общественный вещатель NRK cо ссылкой на полицию.

Согласно его данным, сигнал тревоги был отправлен в 02.37 мск, после чего к месту происшествия стянули силы масштабной спасательной операции. В ней участвовали фрегат военно-морских сил Норвегии, спасатели и вертолет.

По информации правоохранительных органов, столкнулись два грузовых судна и один нефтяной танкер, прибывшие с Фарерских островов, из Нидерландов и Норвегии.

Все три судна получили повреждения, в одно из них начала поступать вода. Отмечается, что пострадавших в результате нет, сведений о разливе нефтепродуктов не поступало.

Причина столкновения пока неизвестна. Полиция проверила членов экипажей на содержание алкоголя в крови и начала опрашивать их для выяснения обстоятельств.

В июле в Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту. Судно село на мель в муниципалитете Хвалер, после чего на борту произошел взрыв.