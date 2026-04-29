Москва29 апр Вести.Для главы киевского режима Владимира Зеленского рядовые украинцы - это актив, за счет которого можно продолжать противостояние с РФ и "рассчитываться" с западными партнерами. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, об этом, в частности, свидетельствуют жесткие методы мобилизации на Украине.

Они прекрасно знают, что применяют абсолютно незаконные методы мобилизации. Конечно, они знают, что нарушают права и свободы граждан... Но это их не остановит по одной единственной причине - украинцы единственный оставшийся актив, которым торгует Зеленский. У него ничего больше нет, [только] люди сказал Килинкаров

Он допускает, что разрешив ранее выезжать за границу молодым украинцам, Зеленский действовал в интересах западных партнеров.

Это абсолютно диктаторский режим. Просто диктаторский режим Зеленского, который узурпировал власть. Неужели вы думаете, что у него где-то в глубине души, в сердце кольнуло, и он такой сидит: "Слушайте, а давайте мы будем детей выпускать?" Абсолютно нет. Это [молодежь] та самая категория людей, которая интересна европейцам. Люди детородного возраста. Они очень легко адаптируются к любому обществу сказал Килинкаров

С августа 2025 года, с момента вступления в силу разрешения на пересечение границы, 400 тыс. молодых украинцев покинули страну, указал он.

Ну-ка, умножьте это на два или на три. Вот вам чистый миллион. Вот он прилип просто на ровном месте за очень короткий период времени. Для того, чтобы вырастить этот миллион человек, нужно потратить 18 лет. А тут прилипло сразу. И это же люди, которые не сегодня, так завтра получат образование и готовы будут работать. Такие люди нужны. Готовые налогоплательщики, потребители, и демографическую ситуацию можно поправить. Здесь плюсов очень много сказал Килинкаров

Ранее экс-нардеп Владимир Олейник предложил переименовать ТЦК в ОПГ.