Экс-советник Трампа Болтон: США ошиблись, сняв санкции с иранской нефти

Москва17 апр Вести.Соединенные Штаты допустили ошибку, ослабив санкции для реализации иранской нефти. Об этом сообщил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

По его мнению, чтобы "задушить" экономику Ирана, необходимо позволить государствам Персидского залива продавать нефть на международных рынках, в то время как Исламская Республика ничего не продает.

Снятие санкций с Ирана было ошибкой. США не получают никакой выгоды от того, что Иран зарабатывает деньги на нефти написал Болтон в соцсети X

Ранее он отметил, что Соединенные Штаты оказались не готовы к конфликту с Ираном. По его мнению, недостаточный уровень подготовки может помешать Вашингтону достичь своих целей на Ближнем Востоке.

При этом 13 апреля Штаты приступили к полной блокаде Ормузского пролива.