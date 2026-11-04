Москва4 ноя Вести.Молодое поколение демократов не напугано опытом Холодной Войны, поэтому выступает за более жесткие действия в отношении России и более активную поддержку Украины. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин.

Он отметил, что старое поколение помнит Карибский кризис и другие знаковые события Холодной Войны.

С одной стороны, это есть непуганые в том числе, кстати, и американские политики, которым сейчас где-то 40-45 лет, которые сформировались в девяностые годы, когда они били себя в грудь и называли Соединенные Штаты чуть ли не единственной гипердержавой. И вот эти непуганые политики, некоторые из них призывали в том, чтобы отправлять чуть ли не американские войска на Украину официальные, использовать против России на Украине тактическое ядерное оружие. Это, конечно, в большинстве своем новое поколение. Старое поколение, которым там 70-80 лет, оно, конечно, как вы знаете, было воспитано в годы Холодной войны. Они на своей шкуре помнят и [генсека СССР] Никиту Хрущева, и Карибский кризис, и войну во Вьетнаме, и между этими, конечно, поколениями пропасть. Но старое-то поколение уходит, а новое, оно набирает силу отметил эксперт

Ранее Блохин рассказал о мерах противодействия горячим головам на Западе. По его словам, наиболее действенным является "удар по зубам".