Москва4 ноя Вести."Горячие головы" на Западе, которые призывают к усилению давления на РФ, можно охладить только ударом по зубам. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин.

Он добавил, что противники России находятся на подъеме из-за победы демократов в США.

Эти горячие головы можно охладить только ударом по зубам. И вот когда мы, конечно, действуем хладнокровно, сдержанно, то вот эти ястребы воспринимают это, конечно, как слабость и лишь призывают усилить давление на Россию. И, как вот показала практика, вот как им кажется, раз Украина наносит вот эти дипстрайки по российской инфраструктуре, значит, следовательно, можно обкатывать этот опыт на России. И очевидно, что для них Россия - это элемент консолидации и западного мира. Тем более, что сейчас они себя чувствуют на марше ввиду последних побед демократов, потому что сторонники нормализации отношений с Россией уже не такие сильные. Трамп уже находится не в комфортных условиях, а в условиях идеального шторма. В условиях возможного предстоящего импичмента рассказал Блохин

Ранее политолог Александр Каргин заявил, что после поражения республиканцев на выборах Дональда Трампа уже ничего не сдерживает. По его словам, теперь президент США будет работать над тем, чтобы вписать свое имя в учебники истории.