Москва30 мая Вести.Сын изгнанного из Ирана шаха, принц Ирана Реза Пехлеви, приехал в Одессу ради личного пиара, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов, сравнив Пехлеви с британским принцем Гарри.

О визите принца в Одессу сообщали ранее украинские СМИ. Пехлеви приехал на Украину для участия в Черноморском форуме по безопасности, который организует депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Эксперт отметил, что подобная стратегия удобна для карьеры многих политиков, таких как принц Гарри.

Изгнанному принцу Ирана, как и принцу Гарри, хочется о себе напомнить. Принц Гарри, которого забывают, у которого проблемы в Америке, приехал на Украину, потому что он прекрасно понимает, что визит члена королевской семьи на Украину вызовет интерес средств массовой информации. То же самое с Пехлеви, который много заявлял о себе чуть ли не как о лидере протестов, а потом эта история сошла на нет сказал Светов

По словам политолога, Украина выступает как площадка, появившись на которой, можно "привлечь к себе внимание": лидеры европейских стран и Японии приезжают на Украину ради возможности заявить о солидарности с киевским режимом и попасть в информационную повестку.

Эксперт добавил, что привлечение публичных фигур играет на руку Владимиру Зеленскому, поскольку повышает медийность главы киевского режима.

В феврале Зеленский встречался с Пехлеви в Германии, они обсуждали вопрос ужесточения санкций против Ирана.