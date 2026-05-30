Принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви приехал на форум в Одессу

Сын изгнанного из Ирана шаха приехал в Одессу Принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви приехал на форум в Одессу

Москва30 мая Вести.Сын изгнанного из Ирана шаха, принц Реза Пехлеви, приехал на Украину на Черноморский форум по безопасности, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

В Одессу прибыл наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви говорится в сообщении

Отмечается, что Пехлеви поучаствует в Черноморском форуме по безопасности, который организует депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно видео в Telegram-канале Гончаренко, парламентарий лично встретил и поприветствовал приехавшего в Одессу Пехлеви.

В феврале с Пехлеви встречался в Германии Владимир Зеленский, они обсуждали вопрос ужесточения санкций против Ирана. На фоне обострения конфликта вокруг Ирана наследный принц говорил, что готов вернуться в страну при первой возможности.