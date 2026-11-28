Эксперт объяснил, почему операция Украины в Крыму - лишь фантазия Эксперт: операция Украины в Крыму - фантазия, учитывая проблемы ВСУ на фронте

Москва28 ноя Вести.Сухопутная операция Украины в Крыму - лишь фантазия, не имеющая оснований для реализации, учитывая проблемы ВСУ на фронте. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов.

Фантазии насчет сухопутной операции и захвата Крыма силами ВСУ, конечно же, безосновательны, с учетом того, что ВСУ пытается удержать линию фронта и на определенных участках испытывает очень серьезные проблемы как со снабжением, так и с личным составом. Поэтому говорить о возможности концентрации ударной группировки, которая позволят преодолеть практически 80 км, которая контролируется нашими силами, сейчас говорить не приходится подчеркнул эксперт

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева опровергла вбросы о сухопутной операции со стороны Украины и рассказала, что крымские журналисты разоблачили того, кто распространял эту информацию.