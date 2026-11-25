Москва25 нояВести.Крымские журналисты разоблачили распространявшийся в последние дни вброс о якобы грозящей полуострову сухопутной операции со стороны Украины. Об этом заявила ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.
Крым — это такая медийная перемога, в рейтинге "потужности" перемог, наверное, это второе-третье место. "Дремлет хлопец у дороги, снятся дурню перемоги", и поэтому каждый раз в любой непонятной ситуации давайте рассказывать о сухопутной операции, которая якобы грозит Крымусказала Курлаева
По ее словам, на самом деле если посмотреть на карту, то "станет все понятно".
Ваши коллеги, в прошлом мои коллеги с телеканала "Таврида", то есть ГТРК в Симферополе, разоблачили один такой вброс, который в последние несколько дней нагнетался - что якобы кто-то кого-то предупредил о том, что будет сухопутная операциясказала помощник главы Крыма
Она назвала это "нагнетанием".
Это все такое нагнетание и, даже, наверное, уже не для крымчан, потому что крымчане-то понимают, что это такое… Это, скорее всего, на Запад, на картинку - "мы можем, мы переможем, мы сейчас как вот пойдем". Ну, фейки очень быстро разоблачаютсядобавила Курлаева
Кроме того, помощник главы Крыма, в частности, заявила, что детсады и школы республики работают в штатном режиме.