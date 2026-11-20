Власти Крыма рассказали о реакции жителей на фейки и информационные вбросы Помощник главы Крыма Курлаева: жители помогают выявлять фейки в соцсетях

Москва20 ноя Вести.Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева рассказала, как жители полуострова реагируют на фейки и информационные вбросы. Об этом она сообщила в интервью информационной службе "Вести".

Фейки, вбросы всевозможные, здесь уже настолько к ним привыкли, что не просто не реагируют, а реагируют достаточно правильно. Крымчане присылают в том числе комментарии под постами главы в социальных сетях, просят обратить внимание на тот или иной фейк или вброс. Мы, естественно, реагируем, разоблачаем заявила Курлаева

Ранее помощник главы Крыма заявила, что у жителей полуострова сформирован устойчивый иммунитет к фейковой информации с 2014 года.