В Крыму заявили, что урожая хватит жителям полуострова до лета Олег Крючков: своей продукции хватит крымчанам практически до лета

Москва20 ноя Вести.В этом году в Крыму был хороший урожай, своей продукции хватит жителям республики практически до лета. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил советник главы региона Олег Крючков.

У нас хороший урожай, и, допустим, по овощам, у нас только своей продукции хватит для крымчан практически до лета заявил Крючков

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева призвала жителей региона не создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с продовольствием и сообщать о случаях незаконных ограничений на продажу товаров.