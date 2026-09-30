Москва30 сен Вести.Крымским аграриям удалось нарастить урожай в 2026 году, несмотря на проблемы с топливом и энергетикой в регионе. Об этом сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Николай Тютюник.

По его словам, весенняя и летняя погода в Республике Крым в этом году была благоприятная для сельскохозяйственной отрасли региона.

В этом году нас миновала угроза заморозков, поэтому в садоводстве, да и во всем растениеводстве, сложились благоприятные условия для получения хорошего урожая отметил Тютюник

Однако проблемы в энергетическом секторе и дефицит топлива осложнили уход за растениями. Тем не менее, сады принесли хороший урожай. Он отметил, что в регионе достаточно овощехранилищ, которые обеспечивают качественное хранение плодов.

Сейчас в Крыму сады занимают почти 17 тыс. га площади. Подавляющее большинство занимают семечковые культуры, их площадь - более 7 тыс. га.