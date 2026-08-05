Ученый: за последние 15 лет осень в Крыму стала теплее и длиннее Ученый: осень в Крыму за последнее десятилетие стала заметно теплее

Москва5 авг Вести.Осенний сезон в Крыму заметно изменился за последние полтора десятилетия: в среднем он стал теплее и продолжительнее, а бархатный сезон расширил свои временные рамки. Об этом ТАСС сообщил доцент Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

По его словам, море выступает как природный аккумулятор тепла. После лета оно сохраняет тепло и смягчает первые похолодания. При этом дожди в последние годы чаще смещаются к середине октября или началу ноября.

Наиболее комфортная погода в сентябре–октябре традиционно держится на южном берегу Крыма — в Ялте, Алупке, Гурзуфе, Симеизе, Форосе, Алуште и окрестностях. Средняя температура воздуха здесь в сентябре составляет около 19–20°C, днем нередко до 24–27°C, а в начале сентября — до 28–30°C. В октябре показатели снижаются до 14–15°C, но в отдельные дни возможны 20–23°C.

На восточном побережье (Судак, Коктебель, Феодосия) теплая погода обычно сохраняется до конца сентября. На западе (Евпатория, Саки, Севастополь) бархатный сезон короче: с 20-х чисел сентября усиливаются ветры, и температура падает быстрее.