Помощник главы Крыма: детсады и школы работают в штатном режиме Помощник главы Крыма Курлаева: детсады и школы работают в штатном режиме

Москва25 ноя Вести.Детские сады и школы в Крыму работают в штатном режиме. Об этом сообщила ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Детсады и школы работают в штатном режиме, дети ходят на учебу, все в этом плане в порядке, и детские сады тоже обеспечены теплом и энергоснабжением сообщила она

По ее словам, в Крыму сегодня выпал первый снег, и вся спецтехника задействована на уборке ключевых дорог.

Кроме того, Курлаева также сказала, что в Крыму не возникло логистических проблем после недавних атак на Крымский мост.