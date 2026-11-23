В Крыму заявили об обеспеченности региона продуктами и медикаментами Курлаева: Крым обеспечен продуктами, несмотря на ситуацию с Крымским мостом

Москва23 ноя Вести.Крым обеспечен продуктами и медикаментами, несмотря на ситуацию с мостом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила помощник главы республики Ольга Курлаева.

По ее словам, ситуация на полуострове напряженно-тревожная, однако жители реагируют на нее без паники и истерик.

Что касается продовольственной безопасности, мы обеспечены продуктами на высоком уровне, не стоит переживать, не стоит скупать продукты питания, такие как крупы, сахар, масло. Потому что этого в достатке. Логистика Крыма и поставка продуктов питания, медикаментов ни в коем случае не зависели от Крымского моста подчеркнула Курлаева

Она подчеркнула, что власти строго следят, чтобы продажа продуктов была свободной.

Если кому-то хочется иметь мешок гречки дома для того, чтобы было спокойнее, то, в общем-то, это не возбраняется. Но возбраняется размещать объявление об ограничении отпуска продуктов в руки сказала Курлаева

Она отметила, что если есть объявления подобного рода, надо писать в комментариях под постами главы региона, администрация обязательно на это отреагирует.