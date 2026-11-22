Курлаева заявила, что в Крыму хватает топлива Курлаева: горючесмазочных материалов в Крыму хватает

Москва22 ноя Вести.В Крыму хватает горючесмазочных материалов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Не значит, что надо срочно бежать закупаться бензином, канистрами, там по 100, по 200 литров, были случаи, чтобы потом создавать искусственный ажиотаж. Горючесмазочных материалов в Республике Крым хватает … Были попытки некоторых спекулянтов повысить цены, но, в общем-то, они пресекались сказала Курлаева

Ранее помощник главы Крыма заявила, что у жителей сформирован устойчивый иммунитет к фейковой информации с 2014 года.