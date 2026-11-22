Москва22 ноя Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов напрямую докладывает президенту РФ Владимиру Путину об обстановке на полуострове. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила помощник главы республики Ольга Курлаева.

Сергей Валерьевич Аксёнов и весь аппарат, все министры, профильные ведомства находятся в так называемом штабе. Круглосуточно на своих рабочих местах, обрабатываются личные обращения граждан, в том числе и туристов, которые здесь остались. Буквально в ручном режиме регулируется каждый случай, каждый случай обрабатывается. Также Сергей Валерьевич Аксенов на прямой связи с главой государства. Глава государства напрямую получает информацию из первых уст, и поэтому говорить, что что-то кто-то где-то утаивает, неправильно, потому что это невозможно