Курлаева рассказала о перебоях с электричеством в Крыму Курлаева: в Крыму сохраняется отключение электроэнергии

Москва23 ноя Вести.В Крыму сохраняются отключения электроэнергии, но это связано с восстановительными работами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила помощник главы республики Ольга Курлаева.

При этом, она уточнила, что графиков отключения электроэнергии нет, их невозможно определить.

На материке ведутся восстановительные работы, и поэтому мощности распределяются по возможности по всему полуострову. Пытаются сделать таким образом крымские энергетики, чтобы их хватало на все населенные пункты. Поэтому графиков нет, все зависит от того, как вот от ситуации. И единственная большая просьба всех крымских энергетиков - это, конечно, беречь электроэнергию и экономнее относиться, тогда отключений будет меньше сказала она

Кроме этого, Курлаева сообщила, что Крым обеспечен продуктами и медикаментами, несмотря на ситуацию с мостом.