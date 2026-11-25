Помощник главы Крыма заявила, что графиков отключения света в регионе нет Курлаева: графиков отключения света в Крыму нет, работа противоаварийная

Москва25 ноя Вести.Называть точное время, когда не будет света в Крыму, некорректно, графиков отключений нет. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Она отметила, что в регионе для жителей по вопросам энергетики работает горячая линия.

Графиков так как таковых нет. То есть сказать, что вот от сих до сих света не будет, это, в принципе, некорректно, потому что это … противоаварийная работа, случиться может всякое сказала Курлаева

Ранее помощник главы региона опровергла слухи о полном блэкауте в Крыму. Крымчане не замерзают, что бы ни говорили на этот счет украинские СМИ и какие бы вбросы в соцсетях ни осуществляли украинские блогеры, заявила Курлаева.