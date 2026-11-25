Москва25 ноя Вести.Отключение электричества в Республике Крым – необходимая мера для проведения восстановительных работ в регионе. Об этом заявила помощник главы региона Ольга Курлаева в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

С 25 ноября в Крыму вводят ограничения на подачу электроэнергии для проведения противоаварийных работ. Они продлятся не более 10 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В дневное время мощность снизят на 30%.

Это мера необходимая, это мера срочная, это мера по восстановительным, противоаварийным работам, которые ведутся как и на материковой части Российской Федерации, так и в Крыму. То есть сейчас ведутся работы по восстановлению энергетической стабильности. Чтобы стабильная электроподача на полуостров осуществлялась, чтобы не было вот этих у нас отключений, которые идут с лета, нужно сейчас пережить вот эти 10 дней отметила Курлаева

Она обратила внимание на то, что планируемые 10 дней отключений – это "суровые прогнозы".

Это неполный блокаут. Это будут отключения по несколько часов в различных муниципальных образованиях – будут перенаправляться мощности добавила помощник главы региона

Ремонтные бригады электриков ведут работу в круглосуточном режиме, добавила Курлаева.

Также Курлаева опровергла информацию о том, что Крым "замерзает".