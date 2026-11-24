Аксёнов: подачу электричества в Крыму ограничат на 10 дней с 25 ноября

В Крыму на 10 дней ограничат подачу электричества в связи с работами Аксёнов: подачу электричества в Крыму ограничат на 10 дней с 25 ноября

Москва24 ноя Вести.В Крыму подачу электричества ограничат примерно на 10 дней с 25 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в MAX.

Он пояснил, что в этот период специалисты будут вести противоаварийные работы.

В связи с проведением противоаварийных работ на территории Республики Крым начиная с 25 ноября на период не более 10 дней будет ограничена подача электроэнергии говорится в обращении Аксёнова

Мощности будут снижать на 30% с 8.00 до 21.00. Пик отключений придется на срок с 12.00 до 15.00, а вот ночью – с 21.00 до 8.00 – ограничений не будет.

Уточняется, что распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Аксёнов добавил, что отключения не коснутся социальных объектов и объектов тепло- и водоснабжения, они продолжат работу в штатном режиме.