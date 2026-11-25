Помощник главы Крыма не стала раскрывать детали ремонтно-восстановительных работ Помощник главы Крыма: мы не раскрываем детали ремонтно-восстановительных работ

Москва25 ноя Вести.Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью ИС "Вести" из-за соображений безопасности не стала раскрывать детали ремонтно-восстановительных работ в регионе.

По ее словам, противнику нельзя давать лишний повод нанести ущерб Крыму.

Ни в коем случае, мы не раскрываем деталей, потому что враг внимательно нас слушает, враг внимательно нас смотрит, чтобы они там ни говорили, но за нашими эфирами следят, и лишний раз давать повод для того, чтобы была возможность нанести ущерб мирному Крыму, не надо заявила Курлаева

Она добавила, что все детали будут раскрыты только после победы.

С 25 ноября в Крыму вводят ограничения на подачу электроэнергии для проведения противоаварийных работ. Они продлятся не более 10 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В дневное время мощность снизят на 30%.