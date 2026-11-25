Помощник главы Крыма Курлаева опровергла вбросы о том, что республика замерзает Курлаева: в Крыму никто не замерзает, также нет полного блэкаута

Москва25 ноя Вести.В Крыму нет полного блэкаута, и крымчане не замерзают, что бы ни говорили на этот счет украинские СМИ и какие бы вбросы в соцсетях ни осуществляли украинские блогеры. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Она опровергла некоторые вбросы о ситуации в Крыму.

Если мы заглядываем в тот же "запретограмм", мы сейчас видим, что Крым "замерзает"... "Крымчане" из нейросети кутаются в пуховики, пьют кипяток, который они согрели на костре. То есть такие вбросы уже появились, как и рассказы о том, что в Крыму сейчас полный блэкаут – нет, неполживым украинским СМИ, неполживым свидомым украинским блогерам верить ни в коем случае нельзя. Потому что я сейчас нахожусь в Симферополе – да, действительно, у нас похолодало, сегодня выпал первый снег, но температура среднесуточная все еще плюсовая, где-то в районе плюс пяти… Да, у нас идет снег, но температура плюсовая, поэтому никто не замерзает, как это сейчас преподносят неполживые украинские СМИ. Также нет полного блэкаута, о котором нам уже начинают талдычить с самого утра рассказала Курлаева

Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике с 25 ноября примерно на 10 дней ограничат подачу электричества. В этот период специалисты будут вести противоаварийные работы.