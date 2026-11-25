Москва25 ноя Вести.В Крыму не возникло логистических проблем после недавних атак на Крымский мост. Об этом сообщила ИС "Вести" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Логистических проблем нет, схема была уже отработана еще в 2022 году, когда были первые атаки на Крымский мост, тогда уже он не использовался для большегрузов - точнее, там сокращалось и сокращалось. И, собственно, как говорил президент Владимир Владимирович Путин, что мост — это был больше для автолюбителей, для туристов, абсолютно мирный объект, туда даже не пускали гибридные автомобили - их разворачивали на сухопутный коридор. Когда сухопутный коридор подвергся беспилотным атакам со стороны Украины, была разработана еще схема доставки продуктов на полуостров и, собственно, она сейчас и работает. То есть логистически полуостров от атак на Крым, от ограничений движения… не пострадал