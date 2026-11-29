Эксперт объяснил, зачем советским космонавтам выдавали пистолеты Эксперт рассказал о трехствольном пистолете для советских космонавтов

Москва29 ноя Вести.Советские космонавты брали оружие не для использования в космосе, а на случай аварийной посадки в труднодоступной местности — например, в тайге. Об этом РИА Новости рассказал оружейный эксперт Алексей Сергеев.

После случая с экипажем Алексея Леонова, которому пришлось подавать поисковикам сигналы выстрелами, в СССР создали специальный трехствольный пистолет ТП-82. Он предназначался для защиты от диких животных, добычи пищи и подачи сигналов бедствия.

ТП-82 использовали с 1980-х годов, но в 2007 году исключили из аварийного запаса. Сейчас российские космонавты не берут огнестрельное оружие на орбиту.