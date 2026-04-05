Москва5 апр Вести.Иран нанес удары по инфраструктуре в ОАЭ и Бахрейне, связанной с производством первичного алюминия. О том, насколько это серьезный удар по экономике США, в том числе оборонному сектору, рассказали эксперты, опрошенные Информационной службой "Вести".

Иранские ракеты и дроны поразили два завода по производству алюминия. На пострадавшие компании - Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain - приходится более 3 миллионов тонн выпуска этого металла в год.

Это не просто два региональных предприятия. Это два системообразующих узла глобального алюминиевого рынка, которые вместе формируют более двух третей производства алюминия в Персидском заливе. Речь идет не о том, чтобы одномоментно остановить американский ВПК - речь идет о создании накопительного промышленного давления отметил в интервью ИС "Вести" представитель Русско-Иранского центра экономического и правового сотрудничества, посол ММФ БРИКС при правительстве Москвы Аббас Мирзаи Гази

При этом зависимость Штатов от импорта алюминия достигает 80%.

При производстве алюминия используются бокситы, которые как раз наделяют алюминий необходимыми качествами для использования его в промышленности. А именно бокситов на территории Соединенных Штатов крайне мало, и поэтому они так сильно зависят от тех поставок, которые приходят из-за рубежа пояснил ИС "Вести" политолог Дмитрий Матюшенков

Алюминий критически важен для американской промышленности, в том числе для оборонного сектора.

Импортный алюминий составляет критически важную часть у производителей, которые используют алюминий на территории Соединенных Штатов, американских компаний. Прежде всего, это авиапром - конечно, для авиационной отрасли алюминий прежде всего критичен, - но также и автопром, конечно, также использует алюминий отметил в интервью ИС "Вести" американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов

По заявлению компании Emirates Global Aluminium, на полное восстановление производства первичного алюминия на ее заводе Al Taweelah в Абу Даби может потребоваться до 12 месяцев. Эксперты считают, что заменить объемы поставок алюминия за счет других стран быстро не получится.

На долю Объединенных Арабских Эмиратов приходилось порядка 8% того алюминия, который Соединенные Штаты ежегодно потребляют. Разумеется, любая приостановка поставок может вызвать и задержки в производстве, и нарушение графиков работы компаний, вовлеченных в поставки алюминия. А значит, это приведет к тому, что затраты для американских компаний, которые используют привозной алюминий из стран Персидского залива, будут расти. Это автоматически приводит к тому, что конкурентоспособность этих компаний на внутреннем, национальном рынке и на внешнем рынке будет снижаться. Компании секторов, интенсивно используют алюминий, могут столкнуться с сокращением объемов производства, как следствие - со снижением прибыли и даже возможным сокращением рабочих мест сообщил ИС "Вести" декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, профессор Павел Селезнев

Между тем администрация США сохранила адвалорные пошлины в размере 200% на всю импортируемую продукцию из российского алюминия.