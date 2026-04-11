Проблемы с поставками начались у крупнейшей алюминиевой компании из ОАЭ

Москва11 апр Вести.Крупнейший в Персидском заливе алюминиевый конгломерат Emirates Global Aluminium, базирующийся в ОАЭ, заявил о форс-мажоре, часть поставок компании приостановлена после иранской атаки на одно из предприятий.

Производитель алюминия "ввел в действие положения о форс-мажоре для временной остановки по меньшей мере нескольких поставок после того, как одно из его металлоплавильных предприятий было выведено из строя", сообщает агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что предприятие "Аль-Тувайлех", принадлежащее компании Emirates Global Aluminium, получило повреждения в результате иранской атаки. На атакованной промышленной площадке находятся крупный алюминиевый завод и мощности по переработке глинозема.