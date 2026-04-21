Москва21 апр Вести.Шуховская башня представляла опасность для окружающей застройки из-за своего состояния. Такое мнение ИС "Вести" озвучила заместитель начальника Главгосэкспертизы России Светлана Балашова.

Она добавила, что самым оптимальным вариантом для башни является демонтаж и замена ее частей.

Эксперты отмечают, что при реконструкции башни будет заменен материал, из которого она была сделана, но, по их мнению, главным является сохранение конструкции.

Мы же не должны сохранять ржавый металл. Наша задача – сохранить гениальное предложение Шухова! Шухов же не делал этот металл! объяснил конструктор, архитектор, академик и вице-президент РААСН Владимир Травуш

Сейчас башня уже долгое время находится в аварийном состоянии, что отмечают специалисты. По их мнению, каждый год тот факт, что башня не обрушилась – это праздник.

Была установлена, опорная башня, которая предотвращает обрушение объекта. Риск и тогда, и сейчас одинаково велик. Объект находится в аварийном состоянии. Каждая весна – это праздник, потому что ничего не произошло рассказал заместитель генерального директора РТРС по капремонту и строительству Станислав Белявский

